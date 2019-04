Puust ja punaseks: millal peab jalgrattur ratta seljast maha tulema ja millal mitte?

«Kui jalgratturil on vaja teed ületada, siis on seda kõige ohutum teha jalgrattalt maha tulles ja lükates seda enda kõrval,» selgitas maanteeameti ennetustöö osakonna juhataja Monika Heinrand ja lisas, et ületades ülekäigurada ratta seljas, tuleb igal juhul enne sõiduteele sõitmist hoog maha võtta, veenduda tegevuse ohutuses ja ületada tee jalakäija kiirusel. «Arvestada tuleb, et otse sõites ei pea autojuhid sõitvale jalgratturile teed andma. Sõiduteel tuleb jalgrattaga sõita võimalikult sõidutee parema ääre lähedal, mis võimaldab teistel sõidukitel ratturist ohutult mööduda. Seega ei või kaks ratturit kindlasti linnas kõrvuti sõiduteel sõita, kuna see seab ohtu nii neid endid kui ka teisi liiklejaid.»