Selgusid selle aasta parimad toiduained

Konkursi korraldaja Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on sel aastal lausa kaks kategooriavõitu ja konkursi üldvõidu pälvinud kõrvitsa-kohupiimapannkoogid tõesti eriline toode. «Pannkookide hõrk ja mahlane koostis ja mahedalt magus maitse teevad sellest ühelt poolt hea desserdi argiõhtusse või pidulikumale õhtusöögile, teisalt on väiksed pannkoogid tänu mugavale taassuletavale pakendile ka hea vahepala kiiresse päeva. Mamma pannkoogid on niivõrd maitsev ja kvaliteetne toode, et on väärt nii valmistoidu ja magustoidu kategooria võite, kui ka Eesti Parima Toiduaine kuldmärki,» kommenteeris Potisepp.

Eesti parimaks lisandväärtusega toiduaineks valiti Salvesti Smushie ökoloogiline pirni-kiivismuuti spirulinaga. «Smushie pälvis tänavu ka parima puu- ja köögiviljatoote tiitli ning on igati õigustatult välja teeninud ka tunnustuse toote kõrge lisandväärtuse eest – see kiudainerikas toode on valmistatud 100 protsenti ökoloogilisest toorainest ning see ei sisalda teragi lisatud suhkrut, rääkimata säilitus-, lõhna- ja maitseainetest. Võidutoode on leidnud tunnustust juba ka välismessidel ning seda eksporditakse täna juba kümnesse riiki üle maailma, teiste seas ka näiteks Singapuri ja Vietamisse,» rääkis Potisepp.

Smuuti võidutses ka Eesti parima mittealkohoolse joogi kategoorias, kus tiitli omanikuks sai Orkla Eesti Pai ahjuõuna smuuti. «Ahjuõun ja õuna-kaneelikook on eestlaste ammused lemmikud. Nüüd on need nostalgiahõngulised maitsed smuuti sees kokku saanud ja pakuvad tarbijatele võimalust tervislikke puuvilju eriti maitsvalt manustada,» kommenteeris Potisepp.

Liviko jätkas oma varasemate aastate võidukäiku parima alkohoolse joogi kategoorias, kus hinnati tiitlivääriliseks nende toode Vana Tallinn Wild Spices. «Legendaarne Vana Tallinna tootesari on nüüd uue vürtsika lisanduse saanud. Jook sisaldab erinevaid pipraid, tähtaniisi, ingverit ja mett, mis loovad väga unikaalse maitsebuketi ja on sellega kindlasti tunnustust väärt,» sõnas Potisepp.

Potisepa sõnul on Eesti Parima Toiduaine märk eestlaste seas üks tuntumaid toidumärgiseid, mis suunab ka tarbijate harjumusi. „Hea meel on näha, et sel aastal pälvisid tunnustuse tooted, mille arendamisel on rõhku pandud nii tervislikkusele kui suurepärasele maitsele. Edu saadab neid tootjaid, kes on uuendusmeelsed, julgevad katsetada ja uusi maitsekombinatsioone pakkuda. Seeläbi areneb ka tarbijate maitsemeel ja rikastub kogu toiduainetööstuse valdkond,“ kommenteeris Potisepp.

Sel aastal osales Eesti Parima Toiduaine konkursil 180 Eesti toiduainet ja jooki. Konkursi hindamiskomisjon koosnes teadusasutuste, kaubanduse ja teistest toiduainevaldkondadega seotud ettevõtete esindajatest ning selle tegevust juhtis Tartu Ülikooli arstiteaduskonna meditsiinilise biokeemia professor, meditsiinidoktor Mihkel Zilmer.

Võidutooted 2019

Kuldmärgid:

Eesti Parim Toiduaine 2019: Saarioinen Eesti OÜ – kõrvitsa-kohupiimapannkoogid

Eesti Parim Lisandväärtusega Toiduaine 2019: Salvest AS - Smushie ökoloogiline pirni-kiivismuuti spirulinaga

Eesti Parim Alkohoolne Jook 2019: Liviko AS – Vana Tallinn Wild Spices

Eesti Parim Mittealkohoolne Jook 2019: Orkla Eesti AS – Pai ahjuõuna smuuti

Hõbemärgid:

Eesti Parim Lihatoode 2019: HKScan Estonia AS - Rakvere American tammesuituses marinaadis šašlõkk

Eesti Parim Piimatoode 2019: Saaremaa Piimatööstus AS - ÖKO Täispiim

Eesti Parim Kondiitritoode 2019: Mattias Cafe OÜ - Gustav tort „LAULUPIDU“

Eesti Parim Pagaritoode 2019: Leibur AS - OatFit Kaeraröst

Eesti Parim Magustoit 2019: Saarioinen Eesti OÜ - Kõrvitsa-kohupiimapannkoogid

Parim Valmistoit 2019: Saarioinen Eesti OÜ - Kõrvitsa-kohupiimapannkoogid

Eesti Parim Kalatoode 2019: Briis - Anzovy

Eesti Parim Puu-ja Köögiviljatoode 2019: Salvest AS - Smushie Ökoloogiline Pirni-kiivismuuti spirulinaga

Eesti Parim Lastetoit 2019: Salvest AS - Põnn Ökoloogiline puuvilja-jogurtismuuti küpsistega 6+

Eesti Parim Kuivsnäkk 2019: Balsnack International Holding AS – Neljaviljakrõbuskid

Eesti Parim Kaste 2019: Valio Eesti AS - Alma Eesti DIP! soolakurgi ja küüslauguga

Väikeettevõtted:

Eesti Parim Toode Lõuna-Eesti väikeettevõttelt 2019: Andre Juustufarm OÜ- Andre Prima Old

Eesti Parim Toiduaine Põhja-Eesti väikeettevõttelt 2019: Gurmeeklubi OÜ - Kreemjuust röstpeedi ja rõikaga

Eesti Parim Jook Põhja-Eesti väikeettevõttelt 2019: Distillirium OÜ - Metsis Blue Handcrafted Gin

Eesti Parim Toiduaine Lääne-Eesti väikeettevõttelt 2019: Saaregurmee OÜ - BabyCool sügavkülmutatud pirnipüree kuubikud

Eesti Parim Jook Lääne-Eesti väikeettevõttelt 2019: Lahhentagge OÜ - Lahjentagge Kuusk ja Kardemon toonik

Eesti Parim Toode Virumaa väikeettevõttelt 2019: Moe OÜ - J.J. Kurberg Kanep

Eesti Parim Lisandväärtusega Toiduaine väikeettevõttelt 2019: Sangaste Linnas AS - Helde mitmeviljahelbepuder seemnete ja porgandiga

Eriauhinnad: