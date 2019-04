Selgus läbi aegade parim Eesti toiduaine

«Kui muidu tunnustatakse konkursil just uusi tooteid, siis 25. sünnipäeva puhul on kohane vaadata tagasi ka konkursi ajaloole ja juba tunnustuse saanud toitudele ja jookidele. Grand Prix’ eripreemiaga tunnustame toodet, mis sai omal ajal auhinna oma innovaatilisuse eest, kuid on ajahambale vastu pidanud ja troonib endiselt eestlaste lemmikute tabeleid,» kommenteeris Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhataja Sirje Potisepp.

«Leiba on Eestis alati üheks olulisemaks toiduaineks peetud, nii et on väga sümboolne, et ka Grand Prix’ tiitli pälvis leivatoode. Rukkipala on suurepäraste maitseomadustega leib, mis on eestlaste lemmikuna pikki aastaid leivatoodete müügitabeleid trooninud ning auväärne tiitel on täielikult välja teenitud,» kommenteeris Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp.