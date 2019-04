Graafik: e-kaubandus on puhkenud Eestis õitsele

Pankade andmetest tuleb välja, et Eesti elanikud on ka usinad lotomängijad. Iga päev ostetakse pangalingi kaudu lotopileteid või osaletakse muudes hasartmängudes 17 000 korral.

Kuigi e-ostlemise kasv avaldab statistikas muljet, näitab Euroopa riikide võrdlus, et Eestis on internetiostude kasvuks veelgi ruumi. Rahvusvahelise pakiveoteenuse pakkuja DPD Groupi tellitud uuringu järgi ostetakse Eestis 8,2 protsenti füüsilistest kaupadest e-poodidest. Euroopas on kõige aktiivsemad e-ostjad Saksamaal ja Ühendkuningriigis, kus e-ostud moodustavad kõigist ostudest vastavalt 13,4 protsenti ja 13,1 protsenti. Euroopas on see osakaal keskmiselt 11,5 protsenti. Samast uuringust selgus, et Eesti inimesed tellivad internetist kõige sagedamini ilu- ja tervisetooteid, järgnevad tehnika ja elektroonika ning riided. Kõige sagedamini tellivad Eesti inimesed kaupa Hiinast, Ühendkuningriigist ja Saksamaalt.