Tasub teada: kui suure summa tohib kohtutäitur võlgniku kontolt arestida?

Näiteks võlgniku sissetulek on 540 eurot, statistikaameti arvutatud arvestuslik elatusmiinimum oli 2018. aastal 215,44 eurot. Seega saaks ilma ülalpeetavateta võlgniku sissetulekust arestida 64,91 eurot. Nii on inimesele tagatud arvestusliku elatusmiinimumi suuruse sissetuleku säilitamine, mida ei tohi arestida. Eraldi on rõhutatud, et kuni 20 protsenti miinimumpalgast saab võlgnikult ära võtta ainult ühe korra kalendrikuus sõltumata sellest, kui mitut täitemenetlust võlgniku suhtes läbi viiakse.