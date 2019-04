Alko1000 toidupood jõudis Tallinna: Lasnamäel avas uksed A1000 Market

A1000 Market ühe eestvedaja Tarmo Lauringi sõnul on A1000 Marketid inimeste poolt hästi vastu võetud. «Külastajad annavad iga päev tagasisidet ja käive järjest kasvab».

Lauringi sõnul erineb nende pood teistest jaeketi kauplustest just tootesegmendi ja väljapaneku osas. «Meie kontseptsioon ongi see, et vähem investeerida igasugusesse bling-blingi ja pigem proovida hindu võimalikult madalal hoida ning samal ajal maksta oma töötajatele konkurentsivõimelist töötasu.»

Eesmärkide saavutamiseks on nad ettevõtmise üles ehitanud nii tarbija kui ka tootja vahendamise mõttes võimalikult kompaktseks. «Meil ei ole iga tootegrupi peale eraldi inimest ja läbirääkimisi. Kui saame kuskilt hea pakkumise, siis me võtame selle [toote -toim.] sisse. Otsused sünnivad tundide jooksul, mitte nii, et meil läheb siin kaks kuud aega, enne kui otsustame, et kas võtame mingi toote sisse või mitte,» selgitas Lauring poepidamise köögipoolt.

A1000 Market erineb teistest poodidest pigem toodete ja väljapaneku poolest, kui hindade. Kuigi hinnad jäävad Tallinna soodsaimate poodidega mingil määral samale tasemele, on poes rohkem tavatarbijale veel võõraid tootjaid.

A1000 Marketis on palju kaupa tavapärasest erinevate tootjate poolt kaupa. FOTO: Maria Joost

«Me peame hästi palju kaupu tooma ise maale ja eks me proovime seda sortimenti natukene teistsugusena ka hoida. Suurte kettidega me ei suuda võistelda,» sõnas ta.

Järgmise pooleteise kuu jooksul peaks A1000 Market poed jõudma ka Narva ja Pärnu inimesteni. «Narvas ilmselt avame kuskil juuni alguses ja see saab olema kõige suurem pood,» sõnas Lauring ja märkis, et Narva poes saab olema umbes 3000 ruutmeetrit müügipinda. «Ta tuleb väga heasse kohta Narvas. Me oleme teda juba siin aasta aega ehitanud ja arendanud.»

Tallinnasse tuleb järgmine A1000 Market järgmise aasta veebruaris. «See on täiesti meie enda uusarendus.»