Suur streik: 72 000 SASi reisijat jäävad täna lennutamata

SAS tühistas reedel 673 kohalikku ja rahvusvahelist lendu, jättes teenindamata rohkem kui 72 000 reisijat. Streigi põhjuseks on ebaõnnestunud läbirääkimised pilootide ja lennuliini juhtkonna vahel. SAS teatas kodulehel, et streik ei mõjuta SAS Iirimaa ja SASi partnerlende.

«On väga kahetsusväärne, et pilootide streik avaldab negatiivset mõju meie klientidele,» andis SASi kommunikatsioonijuht Katrin Nyman teada pressiteates ja lisas, et SAS on valmis jätkama läbirääkimisi. «Meie prioriteediks on hetkel hoolitseda oma reisijate eest ja praegu teevad kõik SASi töötajad kõik endast oleneva, et aidata streigist mõjutatud kliente.»