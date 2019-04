Töövari Mihkel Martin: kaubanduse IT-arendused on võimsad

Stockmanni finants- ja IT-arenduse juht Andres Alango on õpikunäide sellest, kuidas kaubandussektoris on noortele karjääriks kõik võimalused valla – Alango ise alustas 15 aastat tagasi samas ettevõttes klienditeenindajana.

IT arendamine tähendab kaubanduses, et erinevad IT-lahendused peavad toetama kõiki protsesse klienditeeninduses, turunduses, raamatupidamises ja mujal. Ja loomulikult peab see kõik olema omavahel ühildatud.

„Töö on mitmekesine ja seda üheks pildiks kokku panna on väljakutse. Samuti on kaubandus tänapäeval kõige kiiremini arenev valdkond ja seda just tehnoloogilisest vaatenurgast –makselahendused, püsikliendiprogrammid, mobiililahendused, klienditeenindajate digitaalsed töövahendid, nutikabiinid,“ loetleb Alango. „Seejuures on minu töö oluline osa vaadata mitu aastat ette. Kogu aeg on väga põnev.“