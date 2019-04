Töövari Anabel: Ma võiksin küll tulevikus kaubanduses töötada

Anabel on huvitatud ettevõtlusest, loodusteadustest ja keskkonnaküsimustest, kuid ta ei ole veel otsustanud, mida ülikoolis õppima asuda. Asko Puki sõnul on selliste huvidega inimesed kaubanduse valdkonda väga tööle oodatud. „Teemasid, millega Anabelil siin tegelda oleks, on mitmeid. Näiteks keskkonnasäästlike tarneahelate arendamine, loodust säästvate pakendite väljatöötamine jpm. Võimalusi on erinevate huvidega inimestele lõputult,“ ütleb Pukk.

„Minu töös on kõige põnevam see, et võimalused on sisuliselt piiramatud,“ ütleb ta. „Võrreldes arendustööga mõnes teises sektoris on kaubanduses tohutud mastaabid – kauplused, logistika, teenindus, turundus, IT, finantsid. See kõik on väga põnev!“