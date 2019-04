Kõik, mis hiilgab, pole kuld: ära alla selle summa kasutatud auto osta

Sillati sõnul mingit kindlat numbrit, mis ohumärki annab, ei ole. «Ma olen tarbijavaidluste komisjonis näinud juhtumit, kui kasutatud auto maksis 25 000 eurot, mis on küllalt normaalses hinnaklassis auto, aga mis hakkas platsilt ära sõites kolisema ja kohale ei jõudnudki,» tõi ta näite ka, et ka kallimate kasutatud autode puhul ei ole ostes garantiid, et kõik ideaalselt töötab.

Et mitte petta saada, soovitab Sillat võrrelda, kui palju maksab sama auto Euroopa autoportaalides. Teiseks tasub tema sõnul alati müüjale peale vaadata ning tema nimi otsingumootoritest läbi lasta. «Kui ta on mustas nimekirjas, siis ei tasu loota, et teie olete see üks õnnelik, keda ei peteta,» sõnas ta.

«Omaette küüniline ärimudel on veel see, et inimesel lastakse vigane auto küll tagasi tuua, aga talle tagastatakse näiteks ainult 90 protsenti rahast. Seejärel laseb pettur õnged taas vette ja ootab järgmist ohvrit, kes skeemile komistab. Niimoodi rikastub ta paarisaja euro haaval,» tõi Sillat näite autoturu solkijatest.

Välismaa autoprügi satub aga ühele turule kohalike omanike autodega, kes hakkavad nüüd hinnapärast võistlema. Sillati sõnul võib välismaa auto langetada kohaliku sõiduki hinda suisa kaks-kolm korda. Ta toob näitena olukorra, kus inimene on oma väikeautoga sõitnud 15 aasta jooksul 100 000 kilomeetrit. «Selle auto turuhind oleks umbes 5000 eurot,» märkis ta. «Siis tuuakse Belgiast, Hollandist või Saksamaalt samasugune auto, ent viis korda suurema läbisõiduga. Petturid keeravad odomeetri näidu poole väiksemaks ja lükkavad auto 2000 euroga müüki.» Selline olukord ajab aga kohaliku müüja hädasse, sest ka tal tuleb autot müüa odavamalt, kui see tegelikult väärt on. «Ta ei saa oma autost lahti. Võib-olla peab langetama hinna lausa 2500 euroni.»