Lugeja küsib: kas vabatahtliku töö puhul kehtivad ka tööohutus reeglid?

Esmalt tuleks läbi mõtelda, mis on need tööd, mida teha on vaja. Siis saate teada, millised on tööst tuleneda võivad ohud ja seejärel mõelge läbi, kuidas neid ohte vältida. Kui talgute käigus on näiteks vaja teisaldada terava äärega esemeid, mis võivad kätt vigastada ning seetõttu on vaja kasutada kaitsekindaid, siis andke talgulistele teada, kas peab tulema oma kinnastega või antakse kindad talgute korraldajate poolt. Kui talgutel on vajalik teha ohtlikumaid töid (näiteks puude saagimine), siis määrake neid töid tegema inimesed, kes on selliste töödega varasemalt kokku puutunud. Puude saagimist ja võsa lõikamist las teevad need, kes oskavad seda ohutult teha. Mõtelge koos nendega läbi ka teiste inimeste ohutus – näiteks kui suur on nende tööde tegemise ohuala, kus teised inimesed ei tohi tööd teha ega liikuda.