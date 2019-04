Põrsas kotis: automüüja müüs kliendile kalli hinnaga täiesti kõlbmatu kaubiku

Tarbijakaitseametisse pöördus klient, kes mullu novembris Pärnu kunn OÜst Ford Transiti 11 200 euro eest Ford Transiti ostis. Ostmisehetkel näitas odomeeter, et masin on kokku sõitnud 147 000 kilomeetrit, hiljem autoremonditöökojas selgus, et tegelikult oli kaubiku läbisõit viimase õlivahetuse ajal olnud 371 263 kilomeetrit.