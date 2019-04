Varuge kannatust: mai alguses ei tööta MTA tollisüsteemid ja pakid võivad hilineda

Omniva kirja- ja tolliteenuste juhi Eduard Sauli sõnul kaasneb kuuepäevase katkestusega ka deklareerimist vajavate pakkide hilinemine. «Kuna katkestuse ajal pole deklaratsioone võimalik täita ei kliendil ega ka meil, siis jääb enamik saadetisi ootama e-teenuste taastamist. See tähendab, et hiljemalt 9. mail on meil oluliselt suurem kogus deklareerimist vajavaid saadetisi, mida on vaja menetleda,» ütles Saul pressiteate vahendusel.