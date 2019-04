SAS tühistas pilootide streigi jätkumise tõttu veel 504 lendu

Streik kestab viiendat päeva. Reedel alanud streigi tõttu on tühistatud umbes 3300 lendu ja see on mõjutanud pea 327 000 reisijat.

SAS-i tegevjuhi Rickard Gustafsoni sõnul pole ametiühingud veel öelnud, milline on nende lõplik nõudmine ning et nad on valmis kõnelustelaua juurde naasma. Gustafsoni sõnul tähendab see patiseisu jätkumist.