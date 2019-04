eKoolist saab edaspidi reisikindlustust osta

BTA Baltic Insurance Company ja eKool alustavad koostööd, mille eesmärgiks on pakkuda koolihaldussüsteemi klientidele võimalust sõlmida reisikindlustuse lepinguid otse eKooli keskkonnas, teatasid ettevõtted.

eKool AS juhataja Tanel Keres märkis, et firma sooviks on pakkuda klientidele oma portaalis täiendavaid lisateenuseid, mis oleksid atraktiivsed ja mille kasutamine oleks mugav.