Rongireisijaid ootavad ees keerulised ajad

«Nagu viimastel aastatel tavaks saanud, tuleb ka sel aastal arvestada raudtee remonttöödega, mis seavad rongiliiklusele omajagu piiranguid,» sõnas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. «Alates esmaspäevast teenindame kolme nädala jooksul oma kliente Keila ja Paldiski ning Keila ja Kloogaranna vahel bussidega. Mõistagi on bussisõit üksjagu ebamugavam, sinna ei saa võtta ka jalgrattaid. Oleme tänulikud kõikidele reisijatele nende kannatlikkuse eest ning loodame, et tulevikus saame selle võrra kvaliteetsema taristu, et pakkuda oma klientidele senisest paremat teenust.»