SAS tühistab neljapäeval veel 280 lendu

Kolmapäeval tühistas SAS 504 lendu. Alates streigi algusest reedel on ära jäetud umbes 3300 lendu, mis on mõjutanud pea 327 000 reisijat.

SAS-i kõneisik Karin Nyman tervitas kolmapäeval teadet kõneluste taasalustamisest kompanii ja pilootide vahel, avaldades lootust, et need on konstruktiivsed.