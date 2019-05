Abiks enne suvist katusevahetust: kuidas valida sobilikku materjali?

Katusekalle: kõige laiemas laastus jagunevad materjalid viil- ja lamekatuse lahendusteks. Kui majal on viilkatus kaldega vähemalt 14 kraadi, võib mõelda nii plekile, bituumensindlile, eterniidile kui ka kivikatusele. Need lahendused aga ei sobi lamekatusele, kus on parim valik erinevad rullmaterjalid – PVC, TPO, bituumen jne.

Katuse vastupidavus: järgmisena tuleks mõelda, kui pikka aega peab uus katus vastu pidama. Parimad näited on siin käsitsi kahekordselt valtsitud plekk ning kivi, mille eeldatav eluiga on 100 aastat ja kauemgi. Vastupidavust ajale on lihtne kontrollida, jälgides, millist tüüpi vanemad katused on elamutel siiani kasutuses. Eterniidi puhul tuleb siiski arvestada, et vanad eterniitplaadid sisaldasid põhikomponendiga ohtlikku, ent vastupidavat asbesti, mida tänapäevases eterniidis enam pole. Seepärast on selle materjali eeldatav eluiga ka langenud umbes 60 aastani.

Maja välisilme: katus on n-ö. viies fassaad, mis mõjutab oluliselt kogu hoone väljanägemist. Näiteks palkmajale sobivad klassikalised kimm-, laast- ja rookatused. Nende kõigi paigaldus on üsna kulukas, rookatuse eluiga lühike ning laastu- ja kimmkatus vajab pidevalt õlitamist lekkekindluse tagamiseks. Kivikatus on palkmaja puhul kõige levinum katusetüüp, kuna tagab hoone ühtlase vajumise ning vähendab tublisti kogu maja tuleohtu. Kaasaegse arhitektuuriga majale sobitub hästi moodne sile katusekivi või -plekk. Kui uut katust vajab puukuur, garaaž või mõni muu kerghoone, võib mõistlik valik olla bituumensindel.

Ilmastikukindlus: mida suurem on katusematerjali kaal ja väiksemad ühe detaili mõõdud, seda vastupidavam on katus suurtele tormidele. Näiteks plekk-katusest lendab tormikahjustuste korral minema vähemalt terve paan või koguni suur osa katusest, kivikatusel piirduvad kahjud maksimaalselt mõne kivi paigaltnihutamisega. Teise aspektina tasuks mõelda, kas soovitakse vaikset katust või vihmast, rahest ja tuulest katusealustesse tubadesse tekkiv müra ei häiri. Kui juba soovitud materjal on valitud ja katusele pandud, on müra tõkestamine keeruline. Näiteks katusekivid on täielikult müravabad, õhem plekk võib aga tublisti häält teha.

Kandekonstruktsiooni seisukord: katuse uuendamisel tuleks enne materjalivalikut kontrollida ka katusekonstruktsioonide seisukorda, avades vajadusel prooviks tüki katust näiteks korstna lähedalt või katuseneelust. Need on kõige tõenäolisemad lekkekohad, kus on seetõttu ka puidukahjustuste oht kõige suurem. Kui konstruktsioonid või soojustus vajavad uuendamist, siis tuleb see töö ette võtta sõltumata valitud materjalist. Seepärast ongi katuse renoveerimisel mõistlik paigutada vähemalt 15% eelarvest ettenägematute kulude reservfondi, sest sageli selgub lõplik tõde alles vana katuse eemaldamisel.