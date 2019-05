Lugeja küsib: mida tähendab summeeritud tööaeg?

Summeeritud tööaja arvestuse korral makstakse töötasu vastavalt kokkuleppele. Kui kokkulepe on tunnitasus, makstakse kokkulepitud tunnitasu iga töötatud töötunni eest. Kuutasu korral makstakse töötajale iga kuu välja kuutasu olenemata selles kuus tehtud töötundide arvust. Kindlasti tuleb silmas pidada, et töötasu alammäärast väiksemat töötasu ei tohi töötajale maksta. Käesoleval aastal on tunnitasu alammäär 3,21 eurot ja kuutasu täistööaja korral 540 eurot.

Kui Teile kohaldub neljakuuline arvestusperiood, tähendab see seda, et tööandja peab töötunnid hajutama nelja kuu peale selliselt, et töötaja nelja kuu jooksul täidaks oma normtunnid. Antud juhul olete oma normtunnid täitnud esimese kolme kuuga, mis tähendab, et neljandal kuul Te tegelikult tööd tegema ei peaks. Kui töötaja tööülesandeid täidab, on tegemist ületunnitööga, mis tuleb hüvitada tasulise vaba ajaga või kokkuleppel 1,5-kordse töötasuga.