Piletilevi müüs Intsikurmu nime all kinkepileteid, millega festivalile aga ei pääse

Kuigi Piletilevi veebileht on loo valmimise ajaks suletud, on ta siiski Google'i keskkonnas kolmas vastus, kui otsida Intsikurmut. Pikemalt süvenemata võiski potentsiaalne festivalikülastaja sattuda Piletilevi lehele ning sealt festivalipileti pähe kinkepileti osta.

Google'i otsing. FOTO: Kuvatõmmis

Piletilevi juhataja Jaanus Beilmanni sõnul on tegemist näidispakkumisega, mis nad sügisel Intsikurmule tegid. «Me oleme teinud Intsikurmule näidispakkumise eelmisel sügisel, kuidas nende piletite müük võiks Piletilevis välja näha ja siis see näidis jäi sinna lehele üles,» selgitas Beilmann. «Ei midagi pahatahtlikku. Selleks, et näidata korraldajale, kuidas see asi võiks välja näha ja töötada. Oleme lehe maha võtnud nüüd, mingeid valesid pileteid ei ole tahtnud müüa Intsikurmule.»

Näidispakkumises oli kasutatud piletite müügi osas Piletilevi kinkepileteid, mida saab vahetada Piletilevi keskkonnas müügil olevate kontserdipiletite vastu. Beilmanni sõnul on nad teinud päringu ning avastanud ühe müüdud kinkepileti ostja Intsikurmu näidispakkumise leheküljelt.

Müügil olid kinkepiletid alates 10 eurost lõpetades 50 euroga. Intsikurmu festivali passid algavad 57 eurost. Ostetud kinkepileteid passi vastu vahetada aga ei saa, Intsikurmu festivali korraldajatel Munalinn MTÜ-l on ametlik leping sõlmitud hoopis veebikeskkonnaga ticketer.ee.

Ticketer.ee esindaja Priit Lees oli ka see, kes veebilehe avastas ja selle legitiimsuses esimesena kahtlema hakkas. «Otsisin Google'ist Muhu laululava ja märkasin Intsikurmule iseloomulikku pilti selles otsingus. Vaatasin, et see on neli päeva tagasi indekseeritud ja seal oli väike viide Piletilevile,» kirjeldas Lees avastamisprotsessi ja lisas, et kuna nende ettevõte on olnud Intsikurmule mitu aastat hea partner, siis asus ta veebilehte lähemalt uurima.

«Mind tabas väike üllatus. Nägin, et see leht imiteerib meie keskkonda oma loogikalt ja selles lehes kasutatav sisu on kopeeritud meie kodulehelt,» sõnas Lees. Kopeerimist saab Leesi sõnul tõendada tähemärkidega, mida nende keskkond kasutab. Kuna kõik muu – korraldajate kontakt ja info – tundus õige, siis ostis Lees ka veebilehelt pileti. «Ma sain osta, mis viitas asjaolule, et see (veebileht -toim) oligi mõeldud mingisugusel põhjusel müümiseks.»

Kuuldes, et tegemist oli näidispakkumisega, mis Piletilevi oli teinud Intsikurmule sügisel, oli Lees üllatunud. «Huvitav, et see kogu info, mis seal kasutatud oli, ei olnud sellisel kujul sügisel kättesaadav,» sõnas ta ja lisas, et antud pildi indekseeris Google ära neli päeva tagasi. Ühtlasi oli Leesi sõnul veebilehte lähemalt uurides näha, et viimane failide uuendamine on toimunud 10. aprillil.

Beilmann täpsustas pärast Postimehe küsimust sügisel näidispakkumise tegemise kohta, et tegemist oli pikaajalise protsessiga, mis kestis detsembrini. Failide uuendamise märge võis aga tuleneda sellest, et faile uuendati Piletilevi enda kodulehel.

Munalinn MTÜ juht Silver Roostik kinnitas, et Piletilevi AS kinkepiletiga Intsikurmu festivalile tänavu ei pääse. «Viidatud veebilehe sisu, kujundus ja kinkepiletite hinnad on avaldatud ilma festivali korraldaja nõusolekuta,» seisis Roostiku teates.