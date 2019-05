Põllumehed kutsuvad põldudel olevaid haneparvi vaatama ja heidutama

Koja esindaja märkis, et kevadel ja sügisel läbivad Eestit rändlinnud, kes on loomulik osa loodusest. See on olnud nii kümneid või sadu tuhandeid aastaid ja peab jätkuma ka edaspidi. Põllumeestele on aga üha suuremaks väljakutseks, kuidas tulla toime viimastel aastatel toimunud rändlindude arvukuse olulise kasvuga, mida on tunnistanud nii ornitoloogid kui põllumehed.

«Eestis peatuvate haneliste arvukus ja nende poolt tekitatud põllumajanduslikud kahjud on viimaste aastate jooksul oluliselt suurenenud. Põllumehed on olukorra leevendamiseks teinud ettepaneku kevadise heidutusjahi lubamiseks, sest teiste heidutusvahendite mõju on piiaratud või ammendunud. Riik on nõustunud tänavu kevadel kolmes maakonnas 36 põllul läbi viima vaid pilootprojekti, millega uuritakse haneliste heidutusjahi otstarbekust. Pilootprojekti esmane kogemus on põllumeestele näidanud, et heidutusjahil on mõju,» rääkis põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.