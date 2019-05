Selgusid Eesti ihaldusväärseimad tööandjad

CV-Online Estonia uuris Eesti tööealise elanikkonna eelistusi tööandjate valikul. Inimesed said märkida milline ettevõte nende arust erinevates sektorites ja piirkondades on nende arust kõige ihaldusväärsem tööandja.

«TOP tööandjate uuringu tulemused tekitasid elevust nii tunnustuse saajates kui ka meie enda meeskonnas,» sõnas CV.ee turundusjuht Maris Viires ja lisas, et uurindus osales 2399 inimest. «Kõikide tunnustuse saajate hulgas peeti oluliselt organisatsiooni mainet, juhtimiskultuuri ja sisekliimat ning organisatsiooni kultuuri. Tänased tunnustuse saajad nentisid, et vaja on läheneda uut moodi tööturu väljakutsetele, hoida meeskonnas inimesi, kes armastavad oma tööd ning õppida tagasisidest.»

«Inimesed peavad palgast olulisemaks paindlikkust ja uuringust selgus, et suisa 30 protsenti inimestest eelistaksid osalise tööajaga kindlat töökohta ning 25 protsenti inimestest sooviksid ise olla ettevõtjad ja osutada teenust tööandjale,» kommenteeris uuringu tulemusi Instar EBC asutaja ja tegevjuht Kersti Vannas. «Töökoha valikul on inimeste jaoks kõige olulisem võrdne ja aus kohtlemine, hea sisekliima ja kompetentsed juhid. Ootus on, et tänane tööandja on siiras ja avatud, küsib ja kasutab tagasisidet ning kaasab oma töötajaid targalt.»