Müüki tulid suvised parvlaevapiletid

TS Laevade juhatuse liikme ja teenindusvaldkonna juhi Pille Kauberi sõnul on algav suveperiood parvlaevadele kõrghooaeg – koguni 40 protsenti kogu aasta reisijate arvust teenindatakse kolme suvekuuga. «Populaarsel ajal tagab mugavaima merereisi meie e-pilet, mida saab osta e-teenindusest Praamid.ee. Tänu eelnevalt ostetud e-piletile saab reisija kindel olla, et pääseb õigel ajal soovitud reisile.»

«Võimaldamaks klientidel oma suvised reisid paremini planeerida, avasime piletimüügi aegsasti. Nüüd on võimalik Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevareisidele osta pileteid kogu suveks. Kindlasti tasub populaarsete nädalavahetuste ja suveürituste ajaks piletid juba varakult soetada,» lisas Kauber.

Suveperioodil on Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liinidel reisigraafikud tihedamad, kõik suvised suursündmused on graafikuid koostades arvesse võetud ning reise on rohkem.