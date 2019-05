Air Baltic jätkab Tallinna-Malaga otselendudega detsembrini

Wolfgang Reussi, Air Balticu vanema asepresidenti lennuvõrgustiku alal, sõnul on Malaga üks neljast uuest sihtkohast, kuhu sel suvel Tallinnast lendama hakatakse. «Vaatamata sellele, et käesoleval aastal alustame Tallinn - Malaga lendudega vaid juunist, me juba näeme Eesti reisijate tugevat huvi selle suuna vastu ja oleme valmis pikendama sihtkoha teenindamist paari kuu võrra.»