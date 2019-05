Galerii: mis kaubad Luige laadal väljas on?

Ristemäe talu platsil on välja pandud erinevad maasikasordid ja -istikud. Müüja Marve sõnul on eestlaste huvi maasikataimede vastu suur ja juba esimestel tundidel müüdi ära kast Polka sorti maasikaid. Uue sordina on müügil Ariba Red, mida saab kasvatada amplites. «Meil pole seda enne olnud, ta on tumepunaste õitega ja hästi dekoratiivne,» sõnas Marve.

Valikus on ka taasviljuv maasikataim, mis annab maasikaid suve läbi. «Ei ole nii, et korraks on ja siis otsas, vaid viljub ja õitseb terve suvi,» kirjeldas Marve ja lisas, et kõige populaarsem on taasviljuv maasikataim moosikeetjate seas.