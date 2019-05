Plaanid korteriostu? Kõik ootavad hinnatõusu!

Samuti prognoositakse jätkuvalt positiivseid arenguid ettevõtete käibe ja töötajate arvu osas. «Võrreldes aprillikuise uuringu tulemusi poole aasta või aastatagusega joonistub välja tänaste hinnangute mõnevõrra suurem konsensus. Teisisõnu on ettevõtjate nägemus ja arvamus turuperspektiividest sarnasem, kui see on varasemalt olnud,» ütles liidu juhatuse liige Tõnu Toompark pressiteate vahendusel.

Nii elamispindade kui ka äripindade ostu-müügitehingute arvu osas valdavad ettevõtjaid vähenemise ootused. Hindadele seevastu prognoositakse pigem kasvu. Ka elamispindade ja äripindade üürihindadele ootavad kinnisvaraettevõtjad pigem kasvu.

«Näilise vastuolu taga on arendus- ja ehitushindade tõus, mis mõjutavad paratamatult tehingute hindu. Tehingute arvu ootust võiks põhjendada mõningase turu küllastumisega erinevates turu segmentides, kus seni on tehinguid väga aktiivselt tehtud,» selgitas Toompark, kelle sõnul on kinnisvaraturg ettevõtjate hinnangul tasakaalus. See annab ettevõtjatele omkorda põhjuse mõõdukaks optimismiks.

«Küsitluses osalenute hinnangutest paistab välja mõõdukus. See tähendab, et ülevoolavat hurraa-optimismi täna kinnisvaraturul ei näe, pessimistide häält ei kõla samuti liigselt. Mõõdukalt optimistlikud ootused lubavad eeldada, et senised tasakaalukad arengud jätkuvad, sest ei majanduses ega kinnisvaraturul ei ole fundamentaalseid muutusi toovaid sündmuseid aset leidnud,» võttis Toompark uuringu tulemused kokku.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit viib regulaarselt kaks korda aastas läbi kinnisvarasentimendi uuringut. Küsitlusele vastajateks on EKFL-i liikmed ja teised kinnisvaravaldkonna ettevõtete juhid ja tippspetsialistid, kes annavad eksperthinnangu erinevate turuindikaatorite liikumissuundade osas.