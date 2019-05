Eesti veebipoodides on täna allahindlused

E-smaspäeva aktsiooni algatanud Eesti e-kaubanduse Liidu juhi Tõnu Vääti sõnul eelistab aina enam inimesi teha oste e-poodidest. «Maksekeskuse ja Eesti Panga andmetel kasvab e-ostlemine jõudsalt, umbes 25 protsenti aastas. Kuigi e-ostlemine ei tunne riigi piire ja annab inimestele suurem valiku, tasub meeles pidada, et Eesti e-poest ostmine on võrreldes välismaise e-poega sageli turvalisem. Lisaks on kohalikel e-poodidel selged ja soodsamad garantii- ja tagastamistingimused,» loetles Väät põhjusi kohalike kaupmeeste eelistamiseks. «Kaks korda aastas toimuv E-smaspäev on kui Eesti e-poodide Black Friday, kus Eesti kaupmehed tutvustavad ennast ja oma kaubavalikut läbi ahvatlevate sooduspakkumiste, kingituste või tasuta tarne,» lisas ta.