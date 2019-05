Grossi poodidest saab nüüd sularaha

Kaubandusketi Grossi Toidukaubad omanik Oleg Grossi sõnul on uus süsteem klientide poolt juba ammu oodatud, eriti maapiirkondades. «Sularaha kassast väljastamise teenus on kasulik nii ettevõttele kui ka klientidele, parandades ühelt poolt märgatavalt sularaha kättesaadavust kohtades, kus pangaautomaatide arv aina väheneb ning teisalt olles kasulik ettevõttele, millele kaasneb sularaha käitlemisega täiendav kulu,» lisas ta.

Swedbanki klienditeenuste divisjoni juht Ede Raagmets ütles, et kuigi pangandus kolib ühe enam interneti- ja mobiilipanka, on selge, et vajadus sularaha järele niipea ei kao. «Swedbanki sularahaautomaatide võrgustiku haarde laiendamiseks teeme hea meelega koostööd oma partneritega, et viia sularahateenus võimalikult paljude inimesteni üle Eesti. Just seal, kus sooritatakse oma igapäevaoste, peaks kättesaadav olema ka sularaha.»