134 euro eest Airbnbst renditud maja osutus kaubakonteineriks

Intervjuus Amsterdami kohalikule uudisteportaalile AT5 ütles Speller, et kohale jõudes pidid nad pettuma, sest lubatud maja asemel ootas neid hoopis kaubakonteiner. Hiljem Airbnbst kontrollides selgus, et konteineri rentija oli kuulutusse pärast seltskonna saabumist lisanud väikese nupukese, et tegemist on konteinermajaga.