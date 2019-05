Graafik: kui mitu päeva peaks eri riikides töötama, et endale iPhone X osta?

Kui võtta Eestis aluseks 2018. aasta keskmise brutopalga, milleks oli 1234 eurot kuus, mis tähendab, et päriselt sai inimene kätte 1047,89 eurot, siis tuleks Eestis käia tööl 20,8 päeva päeva, et osta endale kõige uuem iPhone X*. Tabelis paigutuksime me Panama ja Johannesburgi vahele.