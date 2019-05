Töökuulutus tõelistele meestele: tuled raha teenima, mitte vinguma nagu eit

FOTO: Autolink Baltics AS

Transpordivahendite logistika korraldamisega tegelev Autolink Baltics AS postitas sotsiaalmeediasse humoorika töökuulutuse, milles seisavad selged nõudmised kandidaadile. Põhjus on lihtne – ettevõtte sõnul on viimasel ajal hakanud teele sattuma liiga palju lumehelbekestest rekajuhte.