Novatours tühistas rahutuste tõttu reisid Albaaniasse

Riisebergi sõnul on reisijate ohutus üks Novatoursi peamisi prioriteete ja sellest lähtutakse ka kõigi tegevuste planeerimisel. «Hoiame kõikidel oma sihtkohtadel hoolsasti silma peal ning saame pidevalt operatiivset infot oma partneritelt ning veel teistestki kanalitest,» kirjeldas ta tööprotsessi ja lisas, et saadud infot analüüsitakse ja seetõttu otsustati ka pärast pikka kaalumist Albaania reiside hooaeg seekord avamata jätta. «Samas näeme, et Albaanial on puhkusereisi sihtkohana potentsiaal olemas ning me ei välista tulevikus selle riigi naasmist Novatoursi reisikavasse.»