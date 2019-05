Mees võttis õe dokumentide abil ligi 10 000 eurot laenu

Prokurör Aarne Pruusi sõnul on arvutikelmusega seotud kuriteod võrreldes eelmise aastaga suurenenud, kuid Antoni juhtum ei ole päris klassikaline juhtum. «Tavalisem on skeem, kus juhututtav palub enda kätte ID-kaarti, pangakaarti ja nende PIN koode kas tööpakkumise ettekäändel või palvega aidata väikese vahendustasu eest sularaha väljavõtmisel,» rääkis ta ja lisas, et sellegi poolest on loo moraal sama - oma dokumente ei tohiks anda kasutamiseks kellelegi teisele ja oma PIN koodid tuleks hoida enda teada.