Rail Baltic lubab Tallinnast Riiga sõita umbes kahe tunniga ja 38 euroga

«Euroopas on öörongide populaarsus viimastel aastatel taas kasvama hakanud, sest inimesed eelistavad puhkusereisiks kasutada kooslust, mida pakuvad rongi kiirus ja oma auto mugavus,» kirjeldas Sillave. «Autoturism kogu perega pole võõras ka Eesti inimestele ning just sellistele reisijatele võiks sobida jõuda Tallinnast öörongiga hommikuks Varssavisse, selle asemel, et 13-14 tundi raskeveokitest ummistunud maanteel veeta.» Tegelik rongigraafik sõltub muidugi nõudlusest ja seega operaatori valikutest.

Sillave sõnul on öörongid Euroopas populaarsust kogumas lisaks selle sõiduviisi mugavusele ka inimeste kasvanud keskkonnateadlikkuse tõttu. «Neljaliikmelise pere lennureisil Varssavisse on ökoloogiline jalajälg üle 800 kilogrammi süsihappegaasi, keskmise kütusekuluga auto puhul 72 protsenti vähem ning rongiga lennukist on keskkonnasääst koguni 98 protsenti. Euroopa parlamendi roheliste eestkõneleja Ska Keller avaldas just oma eilses kõnes tugevat toetust rongiühenduste väljaehitamisse, seda looduse säilimise vaatest,» näitlikustas Sillave rongireisi panust keskkonda.