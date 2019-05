Fantoomkuulutused ja lünklik suhtlus: mured, millega tööle kandideerija rinda pistab

See kõik on väga tore, et ma jõudsin konkurentsitihedas seltskonnas lõppvooru, aga ma ei tee selle teadmisega mitte muttigi edasi, sest tööd ma ju ei saanud, aga ka ei tea ma, mis mul vajaka jäi. Teadmine, et ma olin ikkagi päris tubli, ei vii mind kahjuks kuidagi edasi. Uurisin üldjuhul alati, kas oleks võimalik saada lisainfot, mis sai kandidaadi valikul otsustavaks, aga lõviosa värbajatelt ei saanud ma ühtki sisukat vastust.

Võib-olla on isekas arvata, et positiivse suhtluse lõpuks, kui kandidaat on palju panustanud, et organisatsiooniga liituda, on mingigi tagasiside andmine vähim, mis värbamistiim teha saab. Aga võib-olla võiks see hoopiski normaalne olla, sest vastust teavad ju värbajad nii või naa – miks seda siis kandidaadi eest varjata nagu riigisaladust. Iga ratsionaalne tööotsija reageerib ausale ja lahendustele suunatud tagasisidele tänutundega, mitte ei vaju suurest solvumisest nagu sulalumi toasoojas lörri. Kui vajubki, siis palju õnne, tööandja – said just kinnitust, et tegid õige valiku, sest kes ikka tahaks tiimi liiget, kes konstruktiivse kriitika peale pastaka nurka viskab ja jalgu trambib.

Saan aru, et eestlase normaalsus on kannatamine, aga see tõesti ei peaks selline stress olema