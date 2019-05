Kütusemüüja hoiatab: midagi rõõmustavat ei ole, kütusehind tõuseb veelgi

«Ma arvan, et nädalavahetusel tambitakse hind korralikult mudasse ja eks siis ole näha, kas, kuidas ja kes esimesena söandab midagi uut posti otsa panna,» sõnas Vaht. Ta lisas, et kindlaid prognoose on raske teha, kuid kuuesendine maailmaturu hinnatõus tähendab bensiinile 95 tõenäoliselt 1,499 eurost liitrihinda.

«Julgen arvata, et siin hakkab psühholoogia mängima ja pigem hoidutakse sellest hinnast,» selgitas ta ja märkis, et Eesti tiheda konkurentsi tõttu ilmselt bensiin 95 veel 1,499 liitrihinnani järgmisel nädalal ei jõua, kuid 2–4-sendine hinnatõus on tõenäoliselt ukse taga.

Vahti sõnul loodavad kütusemüüjad kütusehinna langusele. «Hetkel tundub see aga üpris ebareaalne, kuna Lähis-Idas on saunalava ikkagi köetud päris kuumaks,» kirjeldas ta olukorda. «Kui ikka helikopteriga USA ametnikke veetakse Iraagist, Bagdadist minema, siis on raske prognoosida, kui kuumaks seal läheb.»

Vahti sõnul ongi maailmaturu hinnatõusu taga Lähis-Ida ebastabiilne olukord, veelgi kõrgemast hinnatõusust on hoidnud aga USA ja Hiina kaubandussõda. «Kui seda kaubandussõda meil ei oleks, siis oleks see hind täna kindlasti veelgi kõrgem,» märkis Vaht, kuid toonitas, et pinged Lähis-Idas ning nõudluse ja pakkumise erinevus hoiab hinna siiski stabiilselt kõrgena. «Midagi rõõmustavat täna ei ole. Ainukene, mida me võime oodata, on OPECi kohtumine ja mida siis OPEC otsustab, kas siis suurendatakse tootmist või mitte.»