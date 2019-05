Lugeja küsib: kas töötervishoiukontrollist võib ka keelduda?

Töötajal ei ole õigust keelduda tervisekontrollides käimisest. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses on tervisekontrolli korraldus selgelt sõnastatud. Tööandja kohustus on korraldada ohutegurite olemasolul töötajate tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures ja töötaja kohustus on see läbida. Tööandja kannab tervisekontrolliga seotud kulud, tervisekontroll toimub tööajal ja töötajale makstakse sellel ajal keskmist tööpäevatasu. Selline regulatsioon kehtib nii esmase kui ka perioodilise tervisekontrolli puhul. Töötaja tervisekontrolli minekust keeldumisel peab tööandja töötajaga vestlema ning selgitama, miks töötaja keeldub. Kui vestluse tulemusel töötaja jätkuvalt keeldub, võib eeldada, et antud töötajaga lõpetatakse töösuhe.