Soomlased taas Eestis ostulainel: aastaga osteti miljon liitrit alkoholi rohkem

Turistide käitumises alkoholi sisseveo osas on suuri erinevusi – on suurte koguste toojaid ja neid, kes ei tee seda üldse. Nende osakaal, kelle sõnul Eesti hinnatase reisi sihtkoha valikut ei mõjuta, on Taloussanomate andmeil 2017. aastast alates märksa kasvanud.