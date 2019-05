Erakordne: poest saab nüüd nii raha võtta kui ka pangakontole kanda

Coop Panga enamusomanik on Eesti ainus ühistuline jaekaubandusgrupp Coop Eesti, kellele kuulub kokku 60,4 protsenti aktsiatest. Panga suurimad aktsionärid on veel ettevõtja Andres Sonn 19,9 protsendiga ja AS Inbank 7,9 protsendiga.