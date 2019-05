Smartlynx peab reisijatele maksma 400 000 eurot hüvitist

Lennuabi nõustav Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat Lembit Tedder ütles, et selle tsiviilasjaga sai lahendatud enam kui 1050 Lennuabi OÜ kliendi mured hilinenud lendudega. «Eesti õigusmaastikul on sellise inimeste arvuga vaidlused oma mastaabilt pigem erandlikud. On hea meel tõdeda, et vaidlus tõi Lennuabi OÜ klientidele riskivaba, kiire ja positiivse lahendi.»