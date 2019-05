Tarbija petmine: tärklisest saadud ainet müüakse stevia ekstrakti pähe

VTA on alustanud menetlust Golden Stevia OÜ suhtes seoses veebilehel www.goldenstevia.ee müügiks pakutava tootega, mida reklaamitakse kui 100 protsenti naturaalset magusainet. Paraku tootest Golden Stevia võetud proovi analüüsi tulemus näitab, et toote koostis erineb etiketil toodust märkimisväärselt.

Analüüsi tulemused näitavad, et magusainena turustatav Golden Stevia pole see, millena seda esitatakse. Analüüside põhjal sisaldab toode vaid 0,06 protsenti magusainet stevioolglükosiide ja ligi 90% tärklisest saadavat maltodekstriini. Toote märgistuse kohaselt on Golden Stevias 80-90% stevia ekstrakti ning 5-20% maltodekstriini. Seega pole toote Golden Stevia etiketil esitatud märgistus tõene ning on tarbijat eksitav.