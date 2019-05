AirBaltic müüs juba maha müüdud lennukohad edasi järgmisele reisijale

Peeter (nimi toimetusele teada) oli ostnud neli piletit Barcelonasse. Reisi algus oli reedel Tallinnas, vahemaandumine Riias ning tagasitulek pidi toimuma esmaspäeval. Kui selgus, et kaks reisijat ei saa reisile tulla, soovis ta piletitel nimesid vahetada, kuid nad ei saanud. «Helistasime AirBalticu klienditeenindusse kuna teadsime, et piletid on ostetud selliselt, et saaks vahetada nimesid. Palusimegi võimalusel seda teha, vastuseks meie palvele öeldi, et lennuk on täis müüdud ja nimesid vahetada ei saa,» kirjeldas Peeter olukorda.

Kuna piletite eest oli aga juba makstud, siis otsustas Peeter teha veebis lennule registreerimine ka neile reisjatele, kes reisile tulla ei saanud. Kõik neli pardakaarti tulid lugejale ka e-postkasti. «Mõtlesime, et oh kui lahe, meie kõrval on vabad kohad, kuna need olid ju kinni makstud aga suur oli üllatus, kui Riia lennujaamas istusid meie kõrvale võõrad inimesed kellele AirBaltic oli müünud meie piletid teist korda edasi, põhjendusega, et lennukis ei oleks tühjasid kohtasid.»

Stujardessilt kohapeal tekkinud olukorra kohta aru pärides ei saanud Peeter vastust. Barcelonasse jõudes helistas ta klienditeenindusse, et uurida, mis juhtunud oli. «Olin pahane ja küsisin, et kuidas te saate kohtasid teist korda müüa, kui mul on pardakaardid olemas kõigile neljale inimesele. Küsimusele, mis oleks siis, kui nad oleks pardale tulnud jätkureisina Riiast mitte kohe Tallinnast, jäi vastus saamata.»

Peeter uuris seejärel, et kas lennufirma saaks tekkinud olukorra kuidagi reisijatele kompenseerida, kuna tagasisõit on veel ees. «Ei soovinud raha, vaid näiteks toitu pardal või pileti kategooria tõstmise paremasse klassi, mis tegelikult firmale ei oleks mingi märkimisväärne kaotis. Selle peale ütles klienditeenindaja, et helistage homme tagasi.»

Kogu suhtlus toimus reedel. Nädalavahetusel aga AirBalticu Eesti osakonna klienditeenindus ei tööta. «Polnudki muud, kui helistada tagasi esmaspäeval, kui toimus tagasisõit,» sõnas Peeter. «Siis sain aga teada, et selliseid asju nagu mina oleks palunud, peaks 24 tundi enne reisi teada andma.»

AirBalticu Eesti meediabüroo esindaja Julia Piilmanni sõnul võib lennunduses tekkida olukord, kui lennufirma müüb ühele lennule veidi rohkem pileteid kui reaalseid istekohti. «See on tavaline praktika, mida nimetatakse overbooking'uks. Kui vaadata AirBaltivu statistikat, siis meie lendudele ei jõua umbes neli protsenti reisijaid. Juhul kui taoline praktika poleks lubatud, kuni 15 protsenti lennukohtadest oleksid jäänud tühjadena ja see kindlasti mõjutaks lennupiletite hinda.»

Piilmanni sõnul lubab overbooking praktika lennufirmadel pakkuda klientidele pileteid madalama hinnaga. «Overbook'imine on alati korraldatud analüüsi alusel, mille eesmärgiks on näidata konkreetseid lende, sihtkohti ja nädalapäevi, mil inimesed suurema tõenäosusega lennule ei ilmu,» selgitas ta praktika olemust ja toonitas, et overbooking ei ole kasutatud kõikidel lendudel, vaid ainult osadel neist.

Antud juhul, kui kõik reisijad oleksid tulnud lennule, ning tekkinud oleks kohtade puudus, pakkunuks AirBaltic Piilmanni sõnul lennureisijatele võimalust kasutada oma sihtkohta jõudmiseks hilisemat lendu, pakkudes vastutulelikuse eest rahalist kompensatsiooni.