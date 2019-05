Läänesuuna rongireisijad peavad arvestama uue sõiduplaaniga

«Klooga jaama remonttööde edenemise tõttu saame alates maikuu viimasest nädalast Paldiski sõitjaid teenindada taas terve reisi ulatuses rongidega. Erandiks on vaid hommikune Tallinnast kell 6.10 väljuv reis, kus on vajalik siiski Keilas bussi ümber istuda,» rääkis Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo ja lisas, et kuna remonttööde tõttu saab Klooga jaamas kasutada vaid ühte teed, ei saa vastassuunalised rongid seal teineteisest mööduda, mistõttu ei ole võimalik Paldiskisse harjumuspärase sagedusega sõita. «Hommikusel tipptunnil sõidavad rongid Tallinna suunas siiski pea tavapäraselt ning sõiduvõimalused on tagatud ka ülejäänud päeva jooksul, kuid sõiduplaan on paraku siiski hõredam. Samas oleme püüdnud säilitada tavapärase sõiduplaani Keila ja Tallinna vahel, samuti Riisipere suunal.»