Suve tulek ja uute poodide avamine paneb jaeketid töötajate nimel pingutama

Coop kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul on reklaamide fookus jätkuvalt siiski parimatel pakkumistel, kuid neile lisaks on hetkel eetris ka Coopi asendamatute töötajate maineklipp. «Coopi tööle tulemisele pöörame kevadeti rohkem tähelepanu, kuna suvi on meie kauplustes tavapärasest aktiivsem ning samuti võimaldab juba olemasolevatel kolleegidel suvel rohkem puhkust võtta,» sõnas ta.

Põhjustest, miks töötaja peaks eelistama Coopi tööle tulekut, oskas Miido välja tuua hea maine ja töökeskkonna. «Usume, et tööturul oleme toidukauplustest kõige atraktiivsem tööandja Eestis ning seda on näidanud ka viimaste aastate uuringud, kus Coopi on peetud nii kõige mainekamaks tööandjaks kaubanduse valdkonnas kui ka kõige kvaliteetsema teenindusega kaubandusettevõtteks Eestis. Põhjuseid on selleks palju, näiteks sageli mainitakse meile tööle tulles meie töökeskkonna inimlikkust ja üksteise suhtes abivalmidust, samuti on Coopi palgafond kasvanud igal aastal Eesti keskmisest ligi kaks korda kiiremini. Seega kokkuvõttes võib öelda, et Coopi nähakse väga stabiilse, turvalise ja positiivse töökeskkonnana,» selgitas Miido.

Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul on töötajaid puudu paljudes valdkondades ning jaekaubandus ja teenindus on nende hulgas. «Töötajate leidmise ja hoidmise nimel peavad kõik ettevõtted järjest enam pingutama,» sõnas ta. «Rimi väärtustab oma töötajaid kõrgelt pakkudes eneseteostuse võimalust rahvusvahelises suurettevõttes. Peame oluliseks väga head töökeskkonda ja suurepärast organisatsiooni- ning juhtimiskultuuri. Lisaks pakub ettevõte töötajatele hulgaliselt hüvesid ja soodustusi.»

Töötajate otsimise reklaamimaht on kasvanud, kuna Rimi avab õige pea kaks suurt kauplust, kuhu teenindajaid otsitakse – Pae ja Ülemiste hüperid. «Samas, enamus Rimi reklaamimahust sinna siiski ei lähe. Kogu Rimi reklaamimahust on vaid 5% tööhõive sisuga,» sõnas Bats.

Prisma kommunikatsioonijuhi Piret Lankotsa sõnul tuleb töötajate leidmiseks kasutada erinevaid kanaleid – kauplustes, veebikanalites (sotsiaalmeedia, koduleht), töökuulutuste kaudu jne. «Oleme pidevalt reklaaminud Prismas saadaolevaid töökohti. Et jõuda võimalikult laia sihtgrupini oleme hakanud töökuulutusi aktiivsemalt ka oma sotsiaalmeedias postitama,» sõnas Lankots.

Prisma töökuulutuste arv on suurenenud ettevõtte laienemise tõttu. «Otsime juurde töötajaid, sh ka juhipositsioonidele, kuna avame peatselt uued kauplused Vanalinnas ja Porto Franco kaubanduskeskuses,» sõnas ta ja lisas, et 2022. aastaks on ettevõttel plaan avada 10 uut Prisma supermarketit. «Seega oleks meie jaeketil kokku 20 kauplust ja ettevalmistused selliseks arenguks käivad juba praegu.»

Ühtlasi on inimesi juurde vaja ka öö-ja suvetöödele. Suveperioodiks plaanib Prisma palgata üle 100 noore töötaja, pakkudes paljudele esimest töökohta. «Soovime tutvustada kaubanduse valdkonda ka neile noortele, kes pole varem kaubanduses töötanud,» sõnas ta ja märkis, et lisaks uutele kandidaatidele on Prismasse tööle tulemas ka eelmistel hooaegadel töötanud noori, kellele kaubandusvaldkonnas töötamine on meeldima hakanud. «Meie eesmärgiks on pakkuda noortele töökogemusi, mis mõjutavad positiivselt nende tervet tööalast karjääri. Kaupluses töötades saavad nad läbi mitmekülgse töö arendada oma oskusi ja vastutustunnet.»

Prisma eeliseks teiste jaekettidega, peab Lankots paindlikkust. «Töötada saab täiskoha või osalise ajaga, öises vahetuses, suve- või talveperioodil või koolivaheaegadel. Lisaks on meil ainsa jaeketina olemas nn tükitöö ehk töötad siis, kui sulle sobib ja nii palju kui ise soovid,» selgitas ta.