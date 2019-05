Rimi võib sigarettide müügi ära lõpetada

«Miks mitte katsetada sigarettide müügi lõpetamist toidukaupluses – teame, et tegemist on tootegrupiga, mille kasumimarginaal pole kõrge ning mis hävitab inimese tervist,» ütles Vaido Padumäe pressiteates.

Enne revolutsioonilisena näiva mõtte avaldamist rääkis Padumäe poekettide vastutustundlikkusest. Ta ütles, et Rimi on võtnud keskkonnaprojekte läbi viies päris suure riske – näiteks ei postitanud nad terve märtsikuu jooksul ühtegi kliendilehte.

«Teadsime, et kliendilehti loeb üle 90 protsendi neist, kes lehe oma postkasti saavad. Eriti hoolega aga jälgitakse seda, millised on toidukaupade hinnapakkumised. Riskisime sellega, et meie kliendid võivad minna konkurendi juurde, kui oma postkastist häid pakkumisi ei leia,» kirjeldas Padumäe, lisades, et kuna müük ei langenud, kaaluvad nad kliendilehtede saatmise lõpetamist.