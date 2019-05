Üks küsimus: miks näitab Bolt mõnel arvel sõidualustustasu, teisel aga mitte?

Kõik Bolti sõitude hinnad koosnevad kolmest komponendist: sõidualustustasu, kilomeetri hind ja sõidu kestus. Tallinnas on tavapärastel aegadel sõidualustustasu 1.19, kilomeetri hind 39 senti ja iga sõidetud minuti hind 14 senti. Nende hindadega saab rakenduses ka iga kategooria all tutvuda.

Kui kõik on plaanipärane ja kehtib sõidu eel kuvatud hind, on arvel kirjas ainult sõidu koondhind. Kui hind on teistsugune, kui alguses kuvatud, on arvel esitatud hinnakomponendid eraldi.