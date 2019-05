400 000-eurone jackpot läks noorele õpetajale

Bingot ostab mees aeg-ajalt ja vaatab ka lotosaadet, sest see on tema sõnul «tore argiõhtune meelelahutus». Võidust saigi mees teada lotosaadet vaadates.

Suur võit tuli väga ootamatult ja nii ei olegi mees veel võiduraha kasutamiseks plaane teha jõudnud. Küll on nad koos abikaasaga juba varem mõelnud oma kodu soetamisele – nüüd ehk saabki see unistus teoks.

Oma võiduemotsioonidest rääkides jagas mees, et arusaam võidust ei olegi talle veel päriselt kohale jõudnud. Aga lisas, et tänu lotovõidule jõudis ta äratundmisele, et paar aastat peetud õpetajaamet ongi see, mida ta päriselt teha tahab. Et ta ei taha oma elus selles osas midagi muuta.