Kütusefirmad naftahinna languse järel Eesti jaehindade kukkumist ei ennusta

«Tuleks arvestada sellega, et maailmaturu hinnad tõusid mai algusest kuni mai keskpaigani ning see meie tanklates ei kajastunud. Seepärast ei ole alust arvata, et ka nüüdne maailmaturu hinnalangus kohe Eesti tanklatesse jõuaks,» ütles Alexela juhatuse liige Alan Vaht reedel ERR-ile.