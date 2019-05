Üllatav uuring: palgatõusu saamiseks pead Eestis olema oma ala tipp

Suur osa palgatõusu plaanidest puudutab spetsialiste ja oskustöölisi – antud ametirühmade töötajatel plaanib palku tõsta vastavalt 28 protsenti ja 24 protsenti nendest tööandjatest, kes on võtnud eesmärgiks järgmise kuue kuu jooksul põhipalku korrigeerida. Võrreldes möödunud aasta kevadega on mõlemas ametirühmas palgatõusu plaan mõne protsendipunkti võrra kasvanud.

Oluliselt on kasvanud ka nende organisatsioonide osatähtsus, kus kavatsetakse tõsta juhtide põhipalkasid – kui möödunud aastal kavatses juhtide palku tõsta 5 protsenti palgatõusu kavandavatest tööandjatest, siis tänavu koguni 14 protsenti. Sama ambitsioonikas on plaan tõsta ka tippspetsialistide palgatasemeid.

«Nimelt on Eestis valdkondi, kus vaatamata tööjõupuudusele on endiselt töö saamisel väga tihe konkurents. Näiteks assisteerimisvaldkonnas kandideeris keskmiselt ühele ametikohale 2019. aasta esimeses kvartalis pea 40 töötajat. See on koguni neli korda tugevam konkurents kui riigikokku kandideerimisel, kus ühele ametikohale pretendeeris 11 kandidaati,» lisab Henry Auväärt.