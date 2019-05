Ülipopulaarne kiirtoidukett KFC otsib Eestisse töötajaid

Restorani täpset asukohta veel ei avaldata, küll aga on teada, et see tuleb Tallinnasse.

KFC töökuulutus FOTO: CV keskus

Apollo Groupi tegevjuht Mauri Dorbek ütles veebruaris, et KFCi restoranid on end Lätis ja Leedus juba mitme aasta jooksul igati õigustanud. Kui Lätis avati populaarne KFCi restoran 3,5 aastat tagasi, siis Leedu turul tegutseb kaubamärk kolme toidukohaga juba viimased viis aastat ning on nautinud suurt tarbijamenu.

«Eestis on Apollo Groupil kavas avada esimene KFCi restoran juba juuni alguses ning jätkata seejärel hoogsat laienemist. Restoranides saavad lähema kolme aasta jooksul Eestis, Lätis ja Leedus tööd 300–400 inimest,» kinnitas Dorbek toona.